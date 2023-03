Lunedì 27 alle 19, alla Maison del ristorante “Da O Vittorio” in via Vastato a Recco, uscita ufficiale dell’Associazione culturale “Il Timone”. Sarà l’occasione per presentare il programma che si propone anche di organizzare incontri pubblici su temi di attualità.

Alcuni dei nomi che ne fanno parte: Dario Capurro; Marco Bertagnon; Maurizio Calì; Roberto Vivaldi e Maria Giovanna Basso.

» leggi tutto su www.levantenews.it