Da Renato Lagomarsino – Lascito Cuneo, Calvari

A un anno dall’inaugurazione dell’”Anello di Camposasco e dell’antica Abbazia” (era il 9 aprile del 2022 ed ebbe un grande successo) la Pro Loco di San Colombano Certenoli col supporto del Centro culturale “Lascito Cuneo” ha messo in programma, per domenica 2 aprile, una “camminata” su questo interessante percorso che si snoda per circa dieci chilometri sui colli della bassa Fontanabuona tra castagneti, uliveti e boschetti di nocciòli.

» leggi tutto su www.levantenews.it