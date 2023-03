‘Santa’: la Primavera di Ghiaia porta frittelle e le note di Macho

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Grande successo, quasi insperato in un sabato caldo e soleggiato, per il recupero della giornata della Festa della Primavera a Santa Margherita Ligure, quartiere di Ghiaia.

Dopo l’acquazzone della scorsa domenica, pare che Giove Pluvio abbia voluto farsi perdonare, regalando ai “Ragazzi” del Comitato un sabato bellissimo. Grande affluenza, molti stranieri, per degustare “frisceu” e frittelle dolci, fin quasi all’imbrunire. Tutto, andato per il meglio, con l’accompagnamento musicale dell’orchestra “Macho” e la visita delle Autorità cittadine.

Complimenti ad Andrea Bernardin ed a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bella giornata.

