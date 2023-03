Dal Comune di Sestri Levante

Cominceranno lunedì 3 aprile gli interventi per la realizzazione del nuovo canale delle acque bianche nella frazione di San Bartolomeo della Ginestra, un intervento importante per la mitigazione del rischio idrogeologico e di allagamenti nella frazione in caso di forti piogge.

