Stagione sciistica finita a Cerreto Laghi

Cala il sipario sulla stagione sciistica di Cerreto Laghi. “Purtroppo ci dispiace comunicare che anche le piste in quota (La Nuda) non sono più in sicurezza e, visto anche la pioggia prevista per domani, siamo costretti a chiudere gli impianti ed il rifugio La Piella. La stagione sciistica è definitivamente finita”, il messaggio postato questo pomeriggio sulla pagina Facebook di Turismo Appennino, che invita a seguire tutti gli aggiornamenti sulla stagione estiva.

