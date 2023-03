Tecnologie digitali nella filiera agroalimentare, negli Its liguri un nuovo corso per la formazione professionale

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha deliberato l’inserimento nel piano biennale degli ITS (percorsi di Istruzione Tecnica Superiore), di un nuovo corso per formare figure professionali altamente specializzate, per l’utilizzo e l’applicazione delle tecnologie digitali nella filiera agroalimentare che verrà realizzato dalla ITS Accademy – Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia.

Grazie a questo percorso formativo sarà possibile aumentarne la competitività, l’efficienza e contribuire, attraverso la preparazione e individuazione di Tecnici specializzati, ad accompagnare il settore agroalimentare e le imprese della filiera nella transazione digitale.

