Via ai lavori nell’ex Colonia, Toti e Ponzanelli: “Tempio del degrado diventerà un resort”

Sette anni e mezzo dopo il primo sopralluogo, fatto fra sporcizia e inquilini abusivi, oggi il presidente della Regione Giovanni Toti è tornato nell’ex Colonia Olivetti di Marinella per ufficializzare con il patron Andrea Bulgarella l’avvio dei lavori che trasformeranno la struttura in un resort.

“Onestamente credo che questa sia la cosa che più mi da’ soddisfazione di questi quasi otto anni di governo. Era difficile – ha sottolineato Toti – riuscire a sbloccare una situazione così complessa e trovare l’imprenditore giusto ma ci siamo riusciti e devo ringraziare il sindaco Ponzanelli che ha avuto un ruolo attivo e proattivo, e ovviamente un gruppo di grande qualità come quello di Bulgarella che si è preso in carico questo immobile grazie a un know-how consolidato. Questa – ha proseguito – è un’operazione immobiliare che supera il valore economico dello stabile che stiamo riqualificando: significa infatti riconquistare un pezzo di lungomare, sistemare l’immobile che più si nota entrando in Liguria e che avviare il tratto di costa della nostra regione. Siamo sulla buona strada e quando sarà finito festeggeremo.

I miei rapporti con Marinella SPA? Francamente inesistenti – ha detto Toti – ma di qualsiasi cosa abbiano bisogno noi siamo pronti ad ascoltarli come chiunque vuole investire sul territorio. Le critiche dell’opposizione su questa operazione? Non è uno scontro tra pubblico e privato ma fra chi ha ridotto quartiere di Marinella a discarica con un immobile fatiscente e chi invece ha saputo cogliere le opportunità offerte dal mercato per fare qualcosa”.

Ovviamente soddisfatta anche Cristina Ponzanelli: “È un giorno emozionante, da quando sono nata ho sempre visto questo luogo in uno stato di abbandono. Una colpa per un territorio che ha lasciato andare in malora un immobile di queste potenzialità destinato a cambiare capacità ricettiva del territorio. Abbiamo lavorato tanto – ha concluso – mettendo in sicurezza Marinella dal rischio idrogeologico e ci siamo adoperati per trasformare un tempio del degrado in un hotel a 5 stelle. Godiamoci questa grande gioia”.

