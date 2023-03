Dramma a Taggia, donna trovata morta in casa

Taggia. Una donna di 64 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione a Taggia. E’ successo intono alle 11. Al momento non si conoscono le cause precise del decesso, ma non si esclude che la sessantenne sia morta per cause naturali.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione insieme al personale sanitario. Allertato anche il medico legale, che dovrà far luce su quanto accaduto.

