Gerini: “Bucchioni guidò Confindustria con intelligenza ed equilibrio, il suo percorso resta un’eredità”

“La scomparsa di Giorgio Bucchioni è una grande perdita per Confindustria La Spezia ma più in generale per l’intera comunità imprenditoriale spezzina. Giorgio Bucchioni con la sua intelligenza, cultura e disponibilità, ha svolto un ruolo importante nella collettività spezzina che con la sua scomparsa perde uno degli attori più ascoltati ed autorevoli”. Questo il ricordo commosso del presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini in una nota che prosegue: “Per il sistema confindustriale Giorgio è stato un esempio. Ci ha indicato come deve essere svolto il nostro ruolo nella società. Ovviamente l’imprenditore deve essere concentrato sulla sua azienda, ma non deve mai dimenticare la funzione sociale dell’impresa quale creatrice di ricchezza.Con professionalità e passione ha indicato a tutti noi che l’imprenditore deve essere un attore sociale a tutto tondo, ricoprendo incarichi pubblici e associativi”.

“Ha dedicato tempo, energie, impegno per la collettività ricoprendo l’incarico di Presidente dell’Azienda mezzi meccanici e successivamente primo presidente dell’Autorità portuale – ricorda Gerini -.Durante il suo mandato, il porto è diventato un elemento fondamentale del sistema economico e sociale della nostra città, iniziando quel percorso di integrazione fra città -porto che è oggi un elemento caratterizzante della nostra realtà. Ha guidato Confindustria La Spezia con intelligenza ed equilibrio, rafforzandone ulteriormente la funzione nel contesto provinciale, consolidando il ruolo dell’associazione quale interlocutore imprescindibile per il mondo politico /amministrativo”.

