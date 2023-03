Gregorio da Passano: chi era costui?

Per gli storici dell’arte il toponimo Framura evoca immediatamente la splendida Madonna del Rosario di Bernardo Strozzi conservata nella pieve di San Martino, una pala d’altare che si pone ai vertici della pittura – non solo ligure – del secolo XVII. A fronte di un oggetto di tale importanza, per il quale può essere evocata a buon diritto la nozione di capolavoro, il patrimonio scultoreo delle frazioni nelle quali si articola il territorio di Framura non può che assumere il ruolo del deuteragonista ma ciò non autorizza a trascurare i manufatti presenti, degni senz’altro di uno studio approfondito, a cominciare da quelli resi più leggibili a seguito di restauri recenti.

Mi riferisco alla lunetta marmorea del secolo XVI raffigurante la Resurrezione, posta in epoca recente davanti all’oratorio di San Rocco di Setta, manufatto di cui già nel 1990 segnalavo pur sinteticamente l’importanza ma del quale ben poco si conosce, a cominciare dalla provenienza; mi riferisco alla Madonna col Bambino di Anzo, anch’essa marmorea, datata 1565, sulla quale occorre soffermarsi (foto Luciano Callegari). Il livello qualitativo di questa immagine mariana, sormontata da un timpano triangolare includente un Crocifisso, è indubbiamente inferiore a quello della citata Resurrezione (riferibile ad un buon maestro attivo nella prima metà del secolo XVI) ma essa ha il vantaggio di essere datata e, soprattutto, di essere ben radicata nel luogo nel quale ancor oggi è collocata. Sul listello inferiore leggiamo infatti questa iscrizione: OPVS F(ecit) GREGORIVS D(e) PASIANO, scritta che finora è stata interpretata come attestazione di committenza[1]. In realtà questa scritta sembra indicare questo Gregorio da Passano come l’autore dell’opus e non come il suo committente, dato che in questo caso la formula di rito sarebbe F(ecit) F(ieri). Del resto, la regolarità dei caratteri, riscontrabile anche nel versetto AVE GRATIA PLENA (e cioè l’incipit del Saluto Angelico, il quale collega questa immagine alla raffigurazione dell’Annunciazione, anch’essa cinquecentesca, che si vede nel portale in ardesia dell’oratorio confraternale di Costa, a pochi passi dalla pieve di San Martino) dimostra la familiarità del lapicida con la scrittura epigrafica e, di conseguenza, la improbabilità dell’omissione per imperizia della seconda F.

