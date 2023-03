Il Movimento degli italiani sosterrà alle elezioni Cristina Ponzanelli

“È stato raggiunto un pieno accordo programmatico tra il Movimento degli italiani e Cristina Ponzanelli, per il sostegno del movimento alla rielezione della prima cittadina a sindaco di Sarzana. I punti cardine dell’accordo, che saranno parte del programma della coalizione, sono sicurezza e abbassamento all’indebitamento. In questi cinque anni, solo sulla sicurezza, da 2 telecamere ne sono state attivate 116, ma gli investimenti proseguiranno e si svilupperanno anche sul corpo di polizia locale e sulle risorse di ogni agente”. E’ quanto si legge in una nota del Movimento degli italiani.

“Un accordo pieno, che guarda all’interesse dei sarzanesi – dichiarano Alessandro Rosson, già consigliere provinciale, ed Emilio Iacopi, già consigliere comunale – che ha tra i punti cardine ancora più investimenti sulla sicurezza pubblica e lotta all’indebitamento mostruoso che ex sindaci come Guccinelli, oggi ricandidato dopo 50 anni di cattiva politica, hanno lasciato sulle spalle dei sarzanesi. Cristina Ponzanelli ha lavorato bene, portando a Sarzana risorse impensabili e risollevando la Città da un immobilismo e una depressione in cui sembrava ormai imprigionata, ora merita la riconferma partendo dai punti che abbiamo condiviso per garantire il nostro appoggio che sarà pieno e certamente importante.

