La ferrovia della Val Roia, Uno sguardo alla comunicazione del passato. Prospettive per il futuro

Taggia. L’evento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Biancheri, dall’Associazione Giuseppe Biancheri, dal Comitato Pro Centro storico, e dal Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia. La Mostra, potrà essere visitata ed ammirata tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19, con apertura il mattino riservate alle scuole su prenotazione.

Il Lunedì 27/03 dalle 14.30 il gruppo organizzatore del convegno si propone di focalizzare l’attenzione sulla linea ferroviaria della Val Roia, una via di comunicazione di importanza strategica per la Regione Liguria, la Francia e la Regione Piemonte. Intende pertanto aprire un dibattitto sulla valorizzazione che possa essere uno stimolo per proficue forme di collaborazione tra i vari enti di competenza, sia italiani che francesi.

