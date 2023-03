La Samp batte l’Arezzo 5 a 0, tornerà a Falconara per l’ottavo con la Carrarese

Anche ieri pomeriggio la 73ma edizione del Torneo di Viareggio ha fatto tappa a Falconara, in campo i giovani di Sampdoria e Arezzo. Risultato finale 5 a 0 per i blucerchiati, con reti di Tozaj, Chilafi (due), Leonardi e Straccio, un successo che vale il primo posto nel girone a punteggio pieno. I doriani torneranno al “Bibolini” martedì prossimo, 28 marzo, per gli ottavi di finale; di fronte la Carrarese, seconda da imbattuta nel girone 1 del gruppo A, vinto dai campioni in carica del Sassuolo. Calcio d’inizio alle 15.00.

