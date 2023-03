“Riferimento indiscusso per me e per tutta la comunità portuale ed imprenditoriale, Giorgio Bucchioni è stato un uomo di elevata cultura e sensibilità” le parole di Alessandro Laghezza presidente di Laghezza Spa che esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bucchioni ‘Ha rappresentato per anni il nostro Porto, essendone l’interprete più autorevole ed autentico. Con la sua scomparsa, per la comunità portuale spezzina e per la città tutta, si apre un vuoto incolmabile. Insieme a tutti i dipendenti della Laghezza SpA mi unisco al dolore della famiglia con grande affetto”.

L’articolo Laghezza: “Bucchioni riferimento indiscusso” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com