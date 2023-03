Liguria a Lione per il “Salon du randonneur”, la fiera dedicata all’escursionismo

I dati resi noti dagli organizzatori del “Salon du Randonneur”, in corso a Lione fino a domenica 26 marzo, non lasciano dubbi: la percentuale di chi fa escursionismo e vacanze attive negli ultimi 20 anni è passata dal 37% al 56% cento. Con queste premesse e con la consapevolezza di avere le carte in regola per essere protagonisti in questo segmento sempre meno di nicchia e sempre più popolare, Regione Liguria e Agenzia “In Liguria” hanno deciso di partecipare alla rassegna francese, la cui ultima edizione aveva chiuso i battenti con 13.438 visitatori in 3 giorni.

Per un evento, organizzato sul format “B2C” (business to consumer), si tratta di numeri interessanti rispetto a un mercato potenziale, come quello francese, cui la Liguria guarda con attenzione. Specializzato nell’escursionismo e nel cicloturismo, nel turismo equestre e nei circuiti enogastronomici, il Salone offre a tutti i professionisti del settore l’opportunità di incontrare un vasto pubblico di amanti del genere, particolarmente motivati. Con uno stand dedicato e una partnership con Piemonte e Valle d’Aosta, che prosegue dopo l’esperienza positiva del progetto transfrontaliero Mito-Alcotra, la Liguria ha l’ambizione di essere la punta di diamante dell’Italia del Nord Ovest: non solo offre scenari unici e mozzafiato, ma è anche una delle poche regioni europee in cui è possibile praticare trekking e mountain bike in tutte le stagioni dell’anno.

“Proseguiamo la campagna di promozione del nostro territorio con la presenza all’importante appuntamento di Lione – dichiara l’assessore al turismo di regione Liguria, Augusto Sartori -. Quello francese per la Liguria è un mercato fondamentale che si conferma essere in costante aumento considerando che nel 2022 si sono registrati 200 mila turisti transalpini in più rispetto al già eccezionale anno 2019 per un totale di 1 milione. La nostra presenza al Salon du Randonneur è motivata dal fatto che puntiamo molto alla destagionalizzazione e a tutto ciò che ruota intorno all’outdoor. Siamo convinti, infatti, che un turista possa venire in Liguria non solo per immergersi nel nostro mare e godere delle nostre spiagge bellissime e attrezzatissime ma anche per fare sport e divertirsi nelle nostre località dell’entroterra immerse nel verde”.

L’appuntamento a Lione si inserisce in una fase di grande attività per Regione Liguria e Agenzia “in Liguria” e ancora una volta vede una sinergia tra pubblico e privato, visto che sono otto gli operatori a fare squadra e presentarsi al pubblico, insieme alla partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e del Comune di Sanremo.

