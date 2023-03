Genova. Al mattino nuvolosità in graduale aumento sul centro-levante, non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco associato; velature in transito su Imperiese ed Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio rovesci, anche a carattere temporalesco, in rapida discesa dai versanti padani occidentali verso est, tenderanno a coinvolgere il centro-levante regionale. In serata generale esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite in avanzamento da ponente verso levante.

» leggi tutto su www.ivg.it