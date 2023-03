Muore Giorgio Bucchioni: sede Autorità portuale chiude in segno di lutto

“Un punto di riferimento insostituibile per la comunità portuale”. Sono le parole utilizzate dal presidente e dal segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale della Spezia per ricordare Giorgio Bucchioni, ex presidente dell’Ap dal 1988 al 2001, scomparso oggi all’età di 76 anni. Il giorno dei funerali, la sede dell’Autorità di sistema di Via del Molo rimarrà chiusa dalle ore 9 alle ore 12 in segno di lutto e per consentire a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie.

Il presidente, Mario Sommariva ha commentato: “Giorgio Bucchioni ha lottato in modo eroico per lungo tempo contro la malattia, dimostrando un amore sconfinato per la sua famiglia, per la vita e per il porto. Sono fiero di averlo potuto incontrare nella mia vita. Mi mancheranno le discussioni accese con lui, sempre animate da grande affetto, stima e rispetto anche quando avevamo opinioni diverse, sempre mirate al bene comune del porto, a trovare soluzioni ai problemi. Era ironico, colto e arguto, profondo conoscitore dello shipping e del porto. Dato che la sua figura è andata ben oltre il porto della Spezia, l’Autorità Portuale e l’Azienda Mezzi Meccanici che ha diretto negli anni cruciali della riforma, guidando la rinascita dello scalo ed il suo successo internazionale, mi verrebbe da dire, e so di non sbagliare, che è mancato un grande italiano. Voglio esprimere la mia vicinanza alla moglie, al figlio, ed in particolare alla figlia Giorgia che oggi perde un padre, ma sentirà l’affetto di un’intera comunità stringersi a lei ed alla sua famiglia in un abbraccio che si trasformerà in un ricordo vivo ed incancellabile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com