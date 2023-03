Pallavolo, alla Zephyr Mulattieri il derby regionale col Cus Genova

Alla fine del primo set, andato al Cus Genova, il passo di coach Andrea Marselli che decide il derby ligure del Palaconti santostefanese: fuori lo schiacciatore Facchini che ancora non aveva realizzato punti, al suo posto l’opposto Magnani che così ritrova il proprio vero ruolo in cui tocca i trenta punti, dentro in diagonale un Fabio Bottaini che si rivela finalmente sulla via del pieno recupero.

Da quel momento la Zephyr Mulattieri prende a dominare, al di là dei tre avvii equilibrati, tutti e tre gli altri set finendo con l’aggiudicarsi di netto una vittoria che potrebbe essere fondamentale sulla strada della permanenza in B.

