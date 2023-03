Piano sanitario, Cgil savonese: “No ad ospedali di comunità per Albenga e Cairo”

Savona. “Da tempo il territorio savonese chiede alla Regione Liguria un reale confronto preventivo sui temi e sulle scelte fondamentali che lo riguardano, a partire dal futuro della sanità e dell’assistenza sociosanitaria. Pochi giorni fa è stato approvato in prima bozza dalla giunta regionale il Piano Socio Sanitario 2023-2025 della Regione Liguria. Come al solito Toti e la Regione non incontrano le comunità interessate, le organizzazioni sindacali territoriali, i cittadini, che vengono così solo informati del documento per mezzo degli organi di stampa”.

Cgil Savona, Spi-Cgil e Fp-Cgil tornano all’attacco sui servizi sanitari, denunciando il mancato confronto sulla bozza di stesura della nuova programmazione regionale.

