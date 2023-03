Pieve di Teco inaugura una targa in memoria del “suo” Manfredo Manfredi

Pieve di Teco. «Renzo, quante volte mi hai chiesto se sono riuscito a dimenticare quei momenti? Ogni volta mi chiedi se ho dimenticato l’odore del sangue sulle nostre mani, no non l’ho mai dimenticato perché quell’odore del sangue era il profumo della libertà» . Questa la domanda che l’onorevole Manfredo Manfredi rivolse al suo amico nascosto dalla folla durante l’inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti. Lui ed altri ragazzi quindicenni all’epoca della guerra andavo a recuperare e ricomporre le salme dei partigiani trucidati dai nazisti. Oggi nel decimo anniversario della sua morte, è stata inaugurata una targa in sua memoria.

«Ancora una volta siamo qui di fronte a questo monumento che mio padre volle costruire a testimonianza- ricorda la figlia Gabriella- e che mio padre inaugurò. Mi ricordo quando tenne il suo discorso inaugurale qui, vide tra la folla Renzo Pastorino e gli disse “Ma tu quante volte mi hai chiesto se sono riuscito a dimenticare quei momenti?” . Mio padre e Renzo Pastorino ed altri ragazzi – prosegue la figlia- avevano il compito di venire qui dopo le fucilazioni, raccogliere le salme dei partigiani che qui erano stati trucidati dai nazisti e ricomporle. Mio padre e Renzo avevano quindici anni e mio padre quei fatti non li ha mai dimenticati anche se di quei fatti, parlò poco e con poche persone, furono quelli che inculcarono quegli ideali che mio padre ha sempre fatto suoi. Dall’essere testimone diretto di quel martirio mio padre trasse la forza che lo sostenne nel lottare per migliorare le sorti di questo territorio. Dal silenzio attonito che c’era dopo il rumore degli spari, mio padre quel silenzio imparò ad ascoltarlo e ad ascoltare gli altri cosa che fece per tutta la sua vita. Mi ricordo quando mi raccontò dell’uccisione Mario Ponzoni che era il suo migliore amico. Fu lui che andò a prendere il cadavere di Mario, aveva un maglione verde e mio padre mi raccontò che contò dodici fori di proiettili sul quel maglione. Quando andò a prendere Roberto Di Ferro gli pulì il viso o quando levò dalla testa del fratello di Pippo Teò il fil di ferro con cui l’avevano torturato, quei gesti furono quello che fecero diventare mio padre l’uomo che tutti abbiamo conosciuto e che tutti abbiamo amato e rispettato. Questo serve a testimoniare che i valori che hanno contraddistinto la carriera di mio padre sono nati qui su questo prato ed è per questo che mio padre teneva così tanto a questo luogo perché qui ebbe origine l’onorevole Manfredi. Se noi oggi siamo qui tutti insieme lo dobbiamo innanzitutto a quelle persone che hanno versato il loro sangue ma a quelle persone come mio padre che hanno saputo nella loro vita e carriere perseguire quegli ideali. Vorrei chiudere questo piccolo ricordo di papà con le sue parole che disse il giorno che venne inaugurato questo monumento, le disse allora e continuò a dirle per tutta la sua vita e mi chiese di ripeterle ogni volta per lui, quel giorno , mio padre disse a Renzo Pastorino ” Renzo ogni volta mi chiedi se ho dimenticato l’odore del sangue sulle nostre mani, no non l’ho mai dimenticato perché quell’odore del sangue era il profumo della libertà”».

