Da Gianluca Musante, segretario Circolo PD Recco-Avegno-Uscio

Questa mattina nei locali di Via Massone 5 in Recco si è tenuto il previsto incontro con iscritti e simpatizzanti su “il Pd di Elly Schlein” alla presenza del Segretario Provinciale Simone D’Angelo, ora anche entrato a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico.

