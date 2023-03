Restano gli sportelli bancari ma diminuiscono gli impiegati, l’istantanea di First Cisl

Arrivano i dati dello sportello sulla desertificazione bancaria di First Cisl e si inseriscono anche i dati dell’Osservatorio del credito attivo alla Spezia da circa 25 anni. In particolare, l’annuale monitoraggio del comparto finanziario spezzino fa emergere, nel 2022, una riduzione di 42 dipendenti bancari (diminuzione record, al pari di quanto avvenuto nel 2013) ed una tenuta degli sportelli bancari che si confermano 95 in provincia. (Qui il report completo).

“In merito alla bancarizzazione della provincia emerge che il dato dei Comuni totalmente sprovvisti di filiali bancarie risulta meno drammatico nella provincia spezzina rispetto allo scenario italiano: 25% contro 40% – si legge in una nota diffusa da First Cisl -. Sono 8 le località dove non è presente alcuno sportello, di cui ben 7 facenti parte della vasta e complessa zona della Val di Vara: Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Rocchetta Vara e Zignago, ai quali si aggiunge il borgo rivierasco di Framura. Circa 5000 cittadini, per lo più anziani, costretti a spostarsi su altri territori comunali per avere accesso a servizi bancari. Sette sono invece i comuni a rischio “desertificazione bancaria” dove è presente un solo sportello. Tra questi c’è Castelnuovo Magra che detiene un duplice record negativo: è il comune più popoloso tra quelli liguri dove è presente una sola filiale bancaria e l’ultimo della provincia spezzina per rapporto sportelli/residenti, solo 0,12 per 1000 abitanti. Con un indice monstre di 2,64 sportelli per 1000 abitanti è invece la perla delle Cinque Terre, Vernazza, a confermarsi primatista di questa classifica, seguita da Brugnato (1,56) e Riomaggiore (1,48).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com