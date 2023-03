Ventimiglia, giovane straniero si butta dal ponte per sfuggire alla folla: la testimonianza di una cittadina

Ventimiglia. Un giovane straniero aggredito da un gruppo di uomini, che invece di allertare le forze dell’ordine, decidono di farsi giustizia da soli. Una scena preoccupante, quella che racconta una giovane residente di Ventimiglia, Veronica F. P., che ha contattato la nostra redazione, inviando il resoconto di quanto accaduto.

«Sono una ragazza che abita a Ventimiglia da qualche anno, conosco il vostro giornale e mi sento per la prima volta di riportarvi un fatto di cronaca spiacevole avvenuto ieri pomeriggio tra le 17,30 e le 18 nella cittadina di Ventimiglia. Qui come voi saprete, qualche anno fa hanno chiuso il centro profughi e di conseguenza i migranti si sono ritrovati dall’oggi al domani a vivere sotto il ponte lungo il fiume Roja o sotto il cavalcavia per andare verso Roverino. Non hanno un posto di lavoro, per cui durante il giorno stanno nei giardini pubblici di Via Vittorio Veneto dove a volte li si vede fare la pipi o in spiaggia a bighellonare. Ho sentito da una fonte certa che i ragazzi per divertirsi la sera bevono la benzina al distributore. Insomma, non è un bel quadro da vedere e attualmente il paesino si trova senza sindaco dato che il precedente, Scullino, ha dato le dimissioni in quanto, tra le altre, non aveva risolto la questione migratoria.

