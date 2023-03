Albenga, Cancellara esalta l’ambiente: “Società in salute, in città c’è grande entusiasmo“

Albenga. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Annibale Riva” Albenga e Forza E Coraggio si sono sfidate in occasione della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza. A prevalere con il risultato di 3-0 sono stati gli ingauni guidati da mister Pietro Buttu, tecnico mostratosi soddisfatto per l’ennesima prestazione convincente offerta dai suoi giocatori.

Al termine della stessa gara Roberto Cancellara, vicepresidente dei bianconeri, si è mostrato dello stesso avviso, questo commentando poi l’annuncio del sindaco Tomatis riguardante i 300mila euro di investimento sull’Annibale Riva: “Con il sindaco e con l’amministrazione comunale parliamo dai primi giorni in cui siamo arrivati, sono sempre stati aperti ad ogni nostra richiesta. Sono state realizzate da parte della federazione alcune verifiche inerenti ai locali in modo tale da farci trovare preparati in caso di promozione. Cerchiamo di rimanere sul pezzo”.

