Assi di forza, cambia tutto anche a Ponente: più corsie gialle e nuova viabilità a Sampierdarena

Genova. Probabilmente non si chiamerà più “1” come la linea storica, quasi leggendaria, che da più di 110 anni (con una brevissima interruzione) percorre tutto il Ponente genovese da Voltri al capolinea di Caricamento. In ogni caso uno degli assi di forza elettrificati che il Comune di Genova ha previsto per potenziare il trasporto pubblico locale ricalcherà esattamente lo stesso percorso: a fare la differenza sarà la quota maggiore di corsie riservate che produrrà – come anche in Valbisagno e in centro – una rivoluzione della viabilità destinata a penalizzare il traffico privato e talvolta i parcheggi. Sul modello futuro di corso Sardegna (già attuato in corso Europa) anche via Cantore verrà ridisegnata coi bus al centro, ma non sarà l’unico cambiamento in vista a Sampierdarena.

Come pure gli altri assi, quello del Ponente avrà una versione “estesa” (da Voltri a Caricamento, come la linea 1 odierna) e una “barrata” (da Caricamento a Sestri Ponente con capolinea in via Soliman) che si alterneranno garantendo frequenze più elevate nel tratto più vicino al centro. Le corsie riservate saranno pari al 48% dello sviluppo del percorso in direzione ponente e al 61% in direzione centro. Sampierdarena sarà attraversata anche dall’asse centrale, in partenza da piazza Galileo Ferraris a Marassi, con due varianti: la prima fino a via Perini, nella zona commerciale di Campi, la seconda limitata a via Degola. La conseguente revisione della rete prevede ad oggi il taglio del 7 in via Degola per evitare la sovrapposizione con gli assi di forza, lo spostamento dei capolinea di piazza Montano (66 e 165) e la soppressione delle linee di forza attuali (1, 3, 18 e 20).

