Calcio, Albenga. Contro la Forza E Coraggio riecco Costantini: “Sono contento, rientrare con un gol non capita spesso”

Albenga. Nell’occasione della sfida contro gli spezzini della Forza E Coraggio, vinta 3-0 dagli ingauni, non è passato di certo inosservato il ritorno in campo di Nicholas Costantini, questo anche grazie all’ultima rete bianconera arrivata proprio a ridosso del novantesimo minuto. Una pedina fondamentale dello scacchiere di Pietro Buttu vista la sua esperienza e indiscutibile qualità, un tocco diverso quando ha la palla tra i propri piedi.

Per il rush finale, allora, l’Albenga lo riavrà a piena disposizione e il centrocampista ne è entusiasta: “L’aspetto più importante è che la squadra abbia portato a casa un’altra vittoria. Stare fuori è veramente brutto, soprattutto in un campionato del genere dove c’è tanta gente allo stadio. Rientrare con un gol non capita spesso ma la testa deve andare già alla prossima partita contro il Busalla”.

» leggi tutto su www.ivg.it