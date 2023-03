Camogli: box interrati, possibile richiesta di danni milionari al Comune

La Novim, società che dal marzo 2019 costruisce box interrati privati, potrebbe chiedere al Comune di Camogli danni milionari a seguito del fatto che, alla società, è stato ceduto come comunale il sottosuolo che è invece di proprietà demaniale. Questo almeno asseriscono il Tar e il tribunale del riesame. Ciò, nonostante la zona ritenuta demaniale sia stata dissequestrata.

Per tacitare la Novim è stata sottoposta al voto del Consiglio una delibera che ne richiama una del 2018, la numero 32, che dà come “implicitamente” sdemanializzato il sottosuolo. Usciti dall’aula il sindaco Francesco Olivari perché indagato e l’assessore Tino Revello perché proprietario di un box in costruzione, è nata una discussione molto accesa.

