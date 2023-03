Carassale, Negro e Vignudelli a confronto, dalla platea non manca la richiesta di far fronte comune

Sabato scorso alle Grazie, alla sala teatro “Forza e Coraggio”, si è tenuto il secondo incontro tra la cittadinanza e i candidati a sindaco di Porto Venere, in vista delle elezioni dei prossimi 14 e 15 maggio. Presenti Fabio Carassale, in corsa per Ambiente e Progresso, Marco Vignudelli, candidato di Insieme per la gente, e Paolo Negro, lista Fezzano Portovenere Le Grazie. Non ha invece partecipato Francesca Sacconi (La lista civica), mentre non è ancora stato ufficializzato il nome che correrà per il centrodestra.

Circa sessanta i cittadini presenti in sala alle Grazie, e dal pubblico non è mancata una sentita richiesta ai candidati presenti affinché trovino un accordo per un impegno elettorale comune.

Poi la trattazione dei vari temi, ripercorsa da Daniele Martinelli sulla pagina Facebook Il Comune siamo noi. Tra i più sentiti, si legge nel resoconto, i parcheggi dentro la baia graziotta. Carassale ha proposto di abbattere le tribune del campo e rivalutare l’area verde alle spalle per impedire che si riduca a parcheggio abusivo di non paganti. Negro si è detto propenso a rivoluzionare l’area considerando il progetto da 5 milioni di euro stanziati dalla Capitaneria per riqualificare il lungomare. Attendista e sempre prodigo di promesse di confronto con la cittadinanza, prima di prendere decisioni Vignudelli. Che è stato invece netto in merito alla presenza dei Cantiere Valdettaro: “Devono traslocare”. Negro e Carassale invece più per una mediazione visto che l’area di lavoro davanti alla baia è in concessione fino al 2033.

Altra questione, prosegue il racconto di Martinelli, i nuovi pontili, e qui i tre candidati propendono più per la rimozione che per il compromesso. Quanto poi alla carenza di operai comunali, Negro promette di colmarla con quattro assunzioni per incrementare l’organico, arrivando a due unità per ogni frazione. Secondo Carassale basterebbe assumere un giardiniere e un elettricista da aggiungere a quello già operativo. Mentre per Vignudelli si tratta di valutazioni da fare a bocce ferme, col bilancio comunale in mano, per non alimentare promesse insostenibili.

Infine il tema dell’assegnazione della gestione dell’ex Ostello di Porto Venere, aggiudicata alla proprietà del Grand Hotel. Per Vignudelli si poteva evitare la vendita del bene, per Negro “ogni volta che il Comune fa un’operazione spende e perde soldi pubblici”. E Carassale ha parlato di un ex ostello “chiuso e venduto per le scelte errate dell’amministrazione”.

Nuovo incontro tra candidati il 15 aprile a Porto Venere, a un mese dalle consultazioni.

