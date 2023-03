Confcommercio: “Bucchioni era un pilastro della nostra città”

Profondo cordoglio espresso da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia per la scomparsa di Giorgio Bucchioni, che è stato a lungo presidente di Confidustria e dell’Autorità portuale. “Se ne va un pilastro per la nostra città, per il mondo imprenditoriale e quello associativo. – dice il Presidente di Confcommercio La Spezia Vittorio Graziani – Giorgio era un imprenditore capace che ha lasciato in eredità numerosi insegnamenti a cui guardare e da portare avanti”. I vertici e tutta l’associazione si stringono intorno al dolore della famiglia e dei suoi cari.

