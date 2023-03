Dal bosco alla tavola, gli studenti dell’Alberghiero di Finale a Pianmarino per raccogliere erbe officinali

Finale Ligure. La pratica di andare per campi e boschi per raccogliere erbe selvatiche è un’usanza antica, una sapienza popolare che oggi sta tornando sempre più in voga, riscoperta da giovani e addetti ai lavori. Recuperare conoscenze botaniche del passato, riscoprire piatti che oggi tornano nelle nostre tavole, richiamare alla mente ricette tramandate da chi andava per erbe spinto dalla necessità: è in quest’ottica che si colloca l’iniziativa di una classe dell’alberghiero “Migliorini”, promossa dal prof. Ernesto De Vita, docente di chimica dell’Istituto.

La 2^C si è infatti recata a Pianmarino, nell’entroterra finalese, per classificare numerose erbe officinali (da utilizzare nel liquore che parteciperà al concorso “Sei Spiritoso”), grazie anche all’utilizzo dell’applicazione PlantNet.

