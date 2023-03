“Dalla stroncatura al patto di ferro con la Ponzanelli in pochi giorni, Iacopi è tornato alla ribalta”

“I sarzanesi certo ricordano il consigliere leghista Iacopi, ex carabiniere, quello che pubblicava su Facebook un cecchino che spara a chi canta Bella ciao alla finestra. Iacopi però – prosegue Bufano – non ha resistito a lungo lontano dalla ribalta”. Si apre così l’intervento di Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana. “Dopo una fugace apparizione nelle file di Fratelli d’Italia – prosegue Bufano – Iacopi è ricomparso qualche settimana fa tutto intento a mettere insieme una lista per le prossime elezioni comunali che rappresentasse la destra sociale, quella palpitante, in lotta contro migranti, gay, microbiologi e cantanti alla finestra, che Iacopi dichiarava solennemente di voler radunare al suo seguito – sotto le misteriose insegne di un fantomatico Movimento degli Italiani – «per dare voce ai molti cittadini di destra, delusi dalla politica, che non si sentono più rappresentati dall’amministrazione comunale Ponzanelli». Parole pesanti, direte voi. E soprattutto parecchio sorprendenti. Una solenne (e meritata) stroncatura per la giunta Ponzanelli”. Ma non preoccupatevi, c’è il lieto fine. Nel giro di qualche giorno infatti Iacopi e il suo movimento hanno concluso un patto di ferro con la Ponzanelli, che sosterranno a spada tratta alle Comunali avendo testualmente scoperto (due settimane dopo averla ferocemente criticata) che «Cristina Ponzanelli ha lavorato bene, portando a Sarzana risorse impensabili e risollevando la Città da un immobilismo e una depressione in cui sembrava ormai imprigionata e merita la riconferma…». Ecco, ora sì che tutto torna: la riconoscenza conta ancora qualcosa e il fronte della destra sarzanese riacquista la sua autentica fisionomia”.

