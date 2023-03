Ecco “Insieme per Carcare”: nella lista di Ferraro sette riconferme, cinque novità e tanti giovani

Carcare. Sei uomini e sei donne, tra loro anche cinque giovani. È un mix di esperienza e novità la squadra scelta dal candidato sindaco Alessandro Ferraro per affrontare le prossime elezioni amministrative.

Tante le riconferme, rispetto all’amministrazione attuale, in cui Ferraro è assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali. L’unico a non continuare l’avventura è il consigliere Marco Camoirano, mentre tutti gli altri (assessori, consiglieri e anche il primo cittadino) hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco.

