Un altro incidente frontale sulla viabilità provinciale. Oggi pomeriggio dopo le 16 due auto, per dinamiche in fase di accertamento, sono entrate in collisione frontalmente in Via Saragat a Ponzano Magra Madonnetta. A bordo dei due mezzi viaggiano un uomo e una donna. Ad avere la peggio è stato lui che ha accusato fortissimi dolori alla testa e per questo motivo è stato accompagnato in ospedale e trattato in shock room. Anche la donna è stata accompagnata in Pronto soccorso. Sul posto erano presenti i Vigili del fuoco da Sarzana e i soccorritori che hanno provveduto a fornire le prime cure ai due feriti e a mettere in sicurezza la strada.

L’articolo Frontale in Via Saragat a Ponzano Madonnetta: due feriti, un uomo in shock room proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com