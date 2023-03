Gamma Innovation cerca una vittoria pesante contro Forte dei Marmi

Mancano due giornate per terminare la regular season e delineare la griglia definitiva dei play-off scudetto 2022-23. Gamma Innovation Sarzana, forte della matematica certezza di entrare nelle prime sei e partecipare ai play off senza passare dai preliminari, ospita il GDS Forte dei Marmi, in una classifica che vede le due squadre distanziate da quattro punti con i rossoneri al terzo posto con 46 punti e fortemarmini quinti con 42 punti. Ritorna da avversario al Vecchio Mercato il suo “bomber” Chicco Rossi che dopo quattro anni con la maglia rossonera da questa stagione veste quella rossoblù dei versiliesi. Forte-Sarzana è un derby di vicinanza, tra versiliesi e liguri di confine. Ma Forte-Sarzana è soprattutto la “partita del cuore” che brilla negli occhi per i tifosi rossoneri, quella del 17 Aprile 2022 quando il Sarzana battendo il Forte dei Marmi dopo i supplementari vinceva la Coppa Italia scrivendo la pagina più fantastica della sua storia. All’andata i rossoneri espugnarono a sorpresa Vittoria Apuania con il punteggio di 6 a 4. “Siamo reduci da una vittoria importante e meritata in una pista stregata come quella di Monza e da una partita fantastica di Champions League contro il Trissino dove siamo usciti tra gli applausi di tutti presenti al Vecchio Mercato. Il Forte dei Marmi vuole vendicare la sconfitta dell’andata, ma noi ci faremo trovare pronti. Speriamo di giocare una grande partita. Vogliamo continuare su questa strada tenendoci stretto il terzo posto”. – dichiara il presidente Maurizio Corona (nella foto di Vincenzo Gianfranchi Paolo De Rinaldis).

Martedi 28 Marzo 2023- ore 20:45 – Centro Polivalente di Sarzana (SP)

GAMMA INNOVATION SARZANA – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Arbitri: Filippo Fronte di Novara (NO) e Matteo Galoppi di Follonica (GR) DIRETTA TV: Commento di Riccardo Giorgi

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com