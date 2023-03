Il pane della Quaresima, dalla riforma di Lutero ai forni della Liguria nel nome dell’Inghilterra

Si chiama Pane della Quaresima, e in apparenza non ha legami con la Liguria. In apparenza, appunto, ma andiamo con ordine. Nascono in epoca medievale, probabilmente nell’abbazia di Saint Albans, con il nome di Cross Bun (panini con la croce), ed erano distribuiti ai poveri il Venerdì Santo.

Con la Riforma protestante la tradizione (di origine cattolica, evidentemente) venne contrastata e addirittura fu vietata la produzione dei Cross Bun, divieto che nelle famiglie fu bellamente (per fortuna dei posteri) disatteso. Che fossero prodotti segretamente lo sappiamo perchè, ancora oggi, si trovano riferimenti ai Cross Bun in alcune filastrocche popolari. Ma cosa sono i Cross Bun (a Tovo San Giacomo se ne trovano di buonissimi al Mio amico pane di Livio Grasso, grazie a Luigi Barlocco per la “dritta”)? In pratica sono panini dolci, soffici, caratterizzati da una serie di aromi (cannella, soprattutto), ma anche uvetta e canditi.

