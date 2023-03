Incidente a Varazze, grave motociclista 50enne: è ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona

Varazze. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il motociclista coinvolto nell’incidente avvenuto all’incrocio tra la via Aurelia e via del Leudo a Varazze nella notte tra sabato e domenica.

L’uomo, inziali R.F., residenze a Varazze, si è scontrato con un’auto, a seguito dell’impatto è caduto a terra sbattendo la testa e riportando un trauma cranico, oltre ad altre ferite. Una volta arrivato in ospedale è stato sedato, lo staff medico sta monitorando le sue condizioni.

» leggi tutto su www.ivg.it