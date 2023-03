Juniores, Finale. Il trio Saccone-Dakaj-Costantino festeggia la vittoria del girone: “Ci aspetta un mese tosto per provare a godere ancora di più”

Finale Ligure. Con la vittoria contro il Ceriale, la Juniores del Finale si è guadagnata l’accesso ai playoff come testa di serie del Girone A. Un primo posto molto sentito dallo spogliatoio e dallo staff tecnico, a fine partita schierato nella sua totalità per esprimere tutta la soddisfazione per l’andamento di un percorso che ripartirà proprio questo sabato in occasione della gara d’andata contro il Rivasamba.

Parte un emozionato mister Pietro Saccone: “Nessuno si sarebbe mai aspettato di vincere il girone e senza tutte le persone che ho attorno non avrei mai potuto terminare la regular season in questo modo. Abbiamo potuto anche fare un lavoro di prospettiva per la società facendo fare esperienza a diversi ragazzi della leva 2006”.

