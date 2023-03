L’allontanamento della saccatura verso sudest espone la regione a un intenso secco flusso nordoccidentale a tutte le quote assicurando una giornata di cielo terso, a parte una residua nuvolosità al mattino a Levante in rapido diradamento.

TEMPERATURE: minime in calo, massime in netto aumento per condizioni favoniche.

