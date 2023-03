Per il Polo subacquea due milioni. Cossiga: “Ne servono 20-30”, Crosetto: “Risorse ci saranno”

“Per crederci veramente e per metterci in condizione di fare ciò che vogliamo fare, dalle start up alle grande aziende, al Polo nazionale della subacquea serviranno 20 o 30 di milioni. E non per un anno, ma per cinque o sei anni. Sennò l’Italia non riuscirà a cavalcare questa sua capacità”. Lo ha detto oggi Giuseppe Cossiga, presidente AIAD, Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza, durante il panel pomeridiano del convegno “Civiltà del mare. Geopolitica, strategia, interessi nel mondo subacqueo. Il ruolo dell’Italia” che si è tenuto a Livorno.

Realizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Marina Militare, in collaborazione con studiosi e ricercatori del Cnr e della Sapienza di Roma, l’incontro ha richiamato ricercatori e dirigenti d’azienda in occasione della presentazione primo Rapporto globale sul mondo subacqueo. Diversi riferimenti al nascente Polo nazionale della subacquea che il 9 giugno prossimo sorgerà ufficialmente accanto al Centro di supporto e sperimentazione navale a San Bartolomeo. Un ente di ricerca che dovrebbe coagulare tutte le ambizioni dell’Italia di recitare un ruolo di primo piano a livello mondiale in un ambito che, come sottolineato da molti relatori, vede una corsa internazionale come fu per lo spazio negli anni Cinquanta e Sessanta.

