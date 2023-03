Ponte Morandi, l’ingegnere di Aspi: “Solo le ispezioni annuali dovevano essere complete e approfondite”

Genova. Udienza rapida e, ancora per oggi, non incentrata sul crollo del ponte Morandi questa mattina sotto la tensostruttura di palazzo di Giustizia a Genova. Il primo a sedersi sul banco dei testimoni è stato Graziano Verzilli, ingegnere e dipendente di Autostrade per l’Italia. Sono due anni dopo la tragedia del ponte Morandi era stato chiamato a Genova a lavorare nel primo tronco dove coordinava l’area tecnica e l’area impianti.

“Del Polcevera non abbiamo mai parlato” ha sottolineato a una domanda del collegio circa le interlocuzioni avute in tema di controlli con Serena Alemanni, responsabile della sorveglianza del primo tronco per Spea e una dei 58 imputati del processo.

