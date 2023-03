Recco: nasce “Il timone”; il presidente è Dario Capurro

Alla Maison del ristorante “Da ö Vittorio” in via Vastato a Recco, uscita ufficiale dell’Associazione “Il timone”. Il direttivo provvisorio vede l’ex sindaco Dario Capurro presidente; l’ex presidente del Consiglio Marco Bertagnon vicepresidente e Maurizio Calì, Roberto Vivaldi e Maria Giovanna Basso, tutti con esperienze direttive in comitati e associazioni, consiglieri. In sala gli assessori/e Francesca Aprile, Caterina Peragallo, Enrico Zanini, il consigliere comunale Nanni Capurro e il presidente della Pro Loco Marco Fumagalli.

Dario Capurro precisa che l’orientamente politico di molti presenti è di area centro-destra, ma che “il timone” non è un comitato elettorale. Sottolinea come vi sia disaffezione degli aventi diritto ad andare a votare; come l’indirizzo della gente sia personalizzato ed il successo di politici provvisorio (Renzi, Salvini, ora Meloni). Si avverte l’esigenza di una comunicazione diversa, affidata ad esperti che conoscano i problemi di cui si parla e che sappiano spiegarli al pubblico. Sono previsti incontri e dialoghi sul cambiamento climatico, conseguenze e comportamenti; sulla guerra in Ucraina raccontata da un inviato del Corriere della Sera; sull’inflazione e l’accesso al credito; sulla storia e tradizioni locali. No ci saranno incontri sull’amministrazione comunale né competizioni. “Il timone”, significa seguire la rotta e potrà affiancare o supportare anche altre associazioni per un fine condiviso. I membri si autotassano con cifre libere; si pensa anche ad una sede e finché ciò non sarà possibile, ci si rivolgerà a locali in affitto.

