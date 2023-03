Sanremo, al Teatro del Casinò approdano le sonorità kazake

Sanremo. Lo scambio culturale tra la città di Astana in Kazakistan e la Città dei Fiori, sarà formalizzato questa sera al Teatro dell´Opera del Casino Municipale, alle 20 poi, alle 21.

Un concerto di artisti, accompagnati da autorità governative del Kazakistan, si esibiranno per il pubblico sanremese (l´ingresso é libero) che vorrá partecipare per conoscere le belle voci e gli eccellenti musicisti che amerebbero essere ascoltati e apprezzati da noi italiani, esperti del Bel Canto. Uno scambio culturale avviato da tempo tra l´Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, l´Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e il CDA della casa da gioco, con il Governo kazako, che punta a farsi conoscere attraverso operazioni culturali che avranno un seguito dá e per l´Italia. Di fatto é programmata una visita di nostri artisti per un concerto da tenersi ad Astana. Fautrice di questo primo interscambio, Tamara Tarskikh, cantante lirica di professione ,insegnante di canto lirico che ha una scuola di canto “Tamara‘s Opéra Singers School” ad Imperia e che sta organizzando il concerto al Casino su mandato del Governo del Kazakistan.

