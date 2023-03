Sanremo, scontro tra due auto in corso Inglesi. Strada chiusa

Sanremo. Scontro tra due auto nel pomeriggio in corso Inglesi, all’altezza del civico 548. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e la stradale, per constatare l’incedente la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Stando a quanto si apprende, una vettura, modello Mercedes di colore grigio, condotta da un trentenne, si è scontrata con un’utilitaria di colore blu al cui volante si trovava un sessantenne che si dirigeva in direzione mare. A necessitare delle cure è stato quest’ultimo, trasportato in pronto soccorso in codice giallo di media gravità. Strada momentaneamente al traffico e code infinite sulla via degli Inglesi.

