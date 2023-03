Savona, accordo per la rigenerazione di Legino: progetto entro fine settembre

Savona. Un progetto comune per la rigenerazione urbana del quartiere di Legino a Savona pronto entro il 30 settembre. Nell’idea progettuale sarà compresa la mitigazione del rischio idraulico, la riqualificazione dell’area sportiva e la sua integrazione con il campus universitario. Questa mattina, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, e riportati nella lettera d’intenti per la rigenerazione del quartiere di Legino. I firmatari sono stati il Sindaco di Savona Marco Russo per il Comune, l’Università di Genova, rappresentata dal pro-rettore Marco Testa, la Fondazione CIMA con il Presidente Luca Ferraris e Maurizio Raineri in rappresentanza del Seminario.

L’assessore Rossello ha spiegato: “La nostra volontà è coinvolgere la popolazione, l’accordo è solo il punto di partenza. I problemi sono noti e discussi da tempo, ma, fino ad ora, sono stati affrontati separatamente e non in maniera organica. Le questioni aperte riguardano i rischi idrogeologici connessi alla presenza del rio Molinero; le potenzialità di sviluppo del campus, il suo collegamento con la città e il quartiere, la domanda di insediamento di nuove aziende, la necessità di studentati, i vincoli del piano di bacino; la necessità di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Bacigalupo; la rigenerazione di aree in condizioni di degrado come Palazzo Mascolo e le aree conosciute come CSI”.

