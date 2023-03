Savona Calcio, torna a parlare Carlo Porta: “Un onore vestire questi colori. Il bilancio stagionale vede cose positive ed altre meno”

Savona. Ieri pomeriggio Savona e Pra’ si sono affrontate in occasione di una delle gare valevoli per la venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Al “Picasso” di Quiliano a spuntarla è stata la compagine ospite guidata da Antonino Odescalchi, tecnico dimostratosi soddisfatto per l’aver blindato la partecipazione ai playoff. Gli Striscioni invece, squadra ormai salva e senza possibilità di raggiungere obiettivi maggiormente ambiziosi, ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di settimana scorsa inflitta dalla Letimbro.

Al termine della sfida la voglia di analizzare il match da parte dello spogliatoio è risultata essere (come comprensibile) ai minimi termini. A sorpresa però ad accettare la proposta è stato Carlo Porta, estremo difensore il quale ha ritrovato la titolarità successivamente al fastidio accusato contro il Città di Cogoleto. “Quest’anno si sono viste cose positive in campo ed altre piuttosto negative al di fuori del rettangolo verde – ha esordito l’intervistato -. Poter giocare con la maglia del Savona è un orgoglio, onorarla per noi è un dovere soprattutto per i sempre presenti e bellissimi tifosi che, anche oggi, erano presenti in gran numero”.

