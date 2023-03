Si chiamava Edoardo Addezio il 15enne morto davanti agli occhi degli amici durante una festa

Genova. Una serata tra amici finita nel peggiore dei modi e non c’entrano la droga o l’alcol. Edoardo Addezio, questo il nome del ragazzo morto sabato sera in un appartamento di via Acquarone, nel quartiere di Castelletto a Genova, potrebbe avere battuto la testa, come hanno ipotizzato i soccorritori, o potrebbe avere avuto qualche altro tipo di malore visto che in passato il 15enne aveva sofferto di problemi cardiologici sebbene questi fossero stati curati e apparentemente risolti.

La risposta definitiva sulla causa del decesso arriverà dall’autopsia che è stata disposta dalla procura per i minori di Genova e si svolgerà nelle prossime ore. Quello che gli inquirenti si sentono di escludere, però, è che ci siano state delle “sostanze” sullo sfondo della tragedia.

