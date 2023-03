Sicurezza autostrade, Tosi (M5S): “Più disagi di prima. Tre anni fa il centrodestra si stracciava le vesti, ora fa lo gnorri”

Liguria. “Ricordiamo solo noi le sceneggiate della destra ligure al tempo del Conte 2? Venivano imputati unicamente al Governo di allora i disagi autostradali legati ai cantieri per una messa in sicurezza della rete, interventi da tempo necessari ma sempre rimandati in nome dei guadagni delle società che gestiscono le autostrade italiane. Il cambio alla guardia al Governo è avvenuto da tempo, quelli del fare sono al comando ma i disagi non sono stati superati”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando il frontale che si è verificato questa mattina in A12 in uno scambio di carreggiata nel tratto gestito da Salt tra gli svincoli di Brugnato e Deiva Marina.

Secondo Tosi i disagi ” peggiorano e non è più solo una questione di code ma anche di mancanza di sicurezza sulla stessa rete autostradale: il frontale di questa mattina ne è la riprova. I cambi di carreggiata non sono in sicurezza. Quella che i gestori dei tratti autostradali dovrebbero garantire e sulla quale il governo dovrebbe vigilare”.

