Tigullio: “boom” di turisti, ma il merito non è della politica

Per la Liguria e per il Tigullio si parla ormai apertamente di “boom turistico”: dopo il record del 2022, in cui sono state raggiunte le 15 milioni di presenze, il trend di crescita non sembra essere destinato ad arrestarsi, facendo gongolare politici e amministratori che non disdegnano di prendersi almeno un po’ di merito per questo successo. In realtà, se osserviamo la nostra Regione e il nostro territorio, i problemi sono gli stessi degli anni in cui si parlava di crisi, vale a dire dal periodo successivo alla caduta delle torri gemelle fino all’ondata di terrorismo che ha toccato il suo apice nel 2015, passando per la tremenda débâcle economica del 2008. Anzi, l’accessibilità è largamente peggiorata, considerate le condizioni delle nostre autostrade.

Se vogliamo andare alle radici del fenomeno dobbiamo quindi scavare più a fondo, partendo dal boom delle case vacanze, che ha aperto la Liguria a un turismo di famiglie molto diverso da quello dei villeggianti classici con immobile di proprietà. I nuovi vacanzieri, molti dei quali stranieri, usano la casa come “base” per esplorare l’intero arco della Riviera, da Genova alle Cinque Terre, passando per Camogli, Portofino e Sestri Levante. Quello che per alcuni aspetti ha aperto il problema sociale più preoccupante di questa fase storica, la penuria di affitti residenziali, ha dato il la a un rinascimento turistico, almeno sul piano dei numeri nudi e crudi e della fruizione ad ampio spettro del territorio.

