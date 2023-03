Trail running, il 23 aprile si corre il Genova trail. La Sisport: “Vogliamo portare i giovani sui sentieri”

Genova. Scoprire o riscoprire i sentieri più belli di Genova compresi alcuni scorci meno conosciuti. E far conoscere il trail running anche ai più giovani per garantire la crescita e il futuro di uno degli sport outdoor che in questi ultimi anni sta appassionando sempre più amatori di ogni età.

E’ questo lo spirito che anima la società Sisport che ha organizzato per domenica 23 aprile il Genova Trail. Due i tracciati, 17 e 46 chilometri, il primo alla portata di (quasi) tutti, l’altro dedicato agli atleti più allenati che si vogliano cimentare con una lunga corsa in montagna perché anche se Genova è una città di mare a proteggerla ci sono i forti e poco più a levante una ‘montagna’ di quesi mille metri, l’Alpesisa. In questo caso anche il dislivello è notevole (2500 d+) contro i 700 metri d+ della gara corta.

