Genova. “Mentre le istituzioni e Amt presentano alla cittadinanza autobus elettrici o mega progetti, a Genova nelle ore di punta lasciamo persone a piedi perché non ci sono corse

a sufficienza” dice Cub Trasporti Liguria in una nota diffusa.

Poi prosegue: “Alcune vetture non hanno una capienza adeguata alle esigenze del servizio e

della cittadinanza, come succede ad esempio sulla linea San Bernardo-Bogliasco Genova Brignole in orario scolastico, soprattutto al mattino”.

» leggi tutto su www.genova24.it